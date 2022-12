Mariah Carey podría haber encontrado el amor nuevamente

La cantante Mariah Carey parece haberse hartado de que su exmarido Nick Cannon sea el único al que le atribuyen nuevas parejas sentimentales desde que ambos pusieran punto final a su matrimonio de seis años el pasado verano. Así que, ni corta ni perezosa, ha decidido sembrar ella misma los rumores sobre la existencia de un nuevo hombre en su vida.

"Nunca se me ocurriría buscar el amor, pero si me cayera del cielo... Puede que ya lo haya hecho. Nunca se sabe", aseguró muy misteriosa a Entertainment Tonight.

De paso, la diva también ha querido avivar la polémica en torno a su último single, 'Infinity', negándose a desmentir que esté dedicado a su exmarido.

"Dejaré que sean los fans los que juzguen. La gente tiene que ser capaz de interpretar la canción por sí sola. Personalmente, esta canción es sobre quererse a uno mismo. Tienes que saber quererte ante todo. Si no te quieres y no estás a gusto contigo mismo, ¿cómo vas a poder amar o hacer cualquier otra cosa a fondo?", añadió Mariah en relación a su nuevo tema, en el que canta: "Por qué estás enfadado, por qué dices que estás enfadado. ¿Podría ser porque sabes que has perdido lo mejor que nunca has tenido?".

A Mariah se le relacionó sentimentalmente con el cineasta Brett Ratner tras su separación, después de que ambos fuesen fotografiados juntos en varias ocasiones, aunque el propio aludido se encargó de atajar los rumores afirmando que solo son "buenos amigos".

"Es algo que en el fondo me hace reír. Me parto de risa. Somos muy buenos amigos. Ella es magnífica, maravillosa", aseguraba el director de cine a E! News.

Por su parte, Nick ha reconocido que Mariah siempre será su gran amor y que no descarta la posibilidad de volver a darle una nueva oportunidad a su matrimonio en un futuro.

"Soy un romántico sin remedio. A lo largo de este proceso de aprendizaje nunca puedes decir 'nunca'. Y si hay algo que sé, es que ella siempre será el amor de mi vida, siempre será mi familia. Y eso nunca va a cambiar", aseguraba el rapero en 'The Meredith Vieira Show'.

Por: Bang Showbiz