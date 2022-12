Mariah Carey gasta 190 000 dólares en las vacaciones de sus perros

El perro es el mejor amigo del hombre y por eso Mariah Carey se asegura de que sus ocho mascotas vivan de la manera más feliz posible, proporcionándoles la última moda en tratamientos de belleza canina e incluso reservándoles unas lujosas vacaciones. Como las que sus ocho perrros pasarán este verano en The Paw Seasons, un lujoso hotel para perros de la localidad británica de Bristol, que facturará a la cantante un total de 25 300 dólares.

"Durante el tiempo que estén en el hotel, los perros serán lavados y peinados, tendrán excursiones diarias, dormirán en sus propias camas de hotel y un chef preparará su comida de manera personalizada de acuerdo con un menú que ha enviado Mariah. Además, para llevarlos hasta Reino Unido, la cantante fletará un jet privado que le costará 168 000 dólares", reveló un portavoz de The Paw Seasons a la revista heat.

La intérprete ha hecho hincapié en la dieta que habrán de llevar sus perros durante su estancia en el hotel que, mediante un suplemento de 100 dólares diarios, puede ofrecer a sus clientes filetes de carne orgánica que satisfagan las lujosas necesidades de los canes.

"La mayoría de nuestros huéspedes llegan con una cantidad suficiente de su comida habitual, pero si alguno quiere pedir dos jugosos filetes orgánicos podemos ofrecérselos sin problema".

Tal derroche en el bienestar de sus mascotas -The Good Reverend Pow Jackson, Mutley P. Gore Jackson The Third, Jill E. Beans, Pipitty Jackson, Cha Cha, Jackie Lambchops, J.J. and Squeak E. Beans- no es sorprendente puesto que la intérprete, casada con Nick Cannon y madre de los gemelos de dos años Moroccan y Monroe, suele gastar unos 47 000 dólares anuales en tratamientos estéticos para sus mascotas.

"Mariah paga por todas las terapias del spa y no espera ningún tratamiento a cambio. Esos tratamientos solamente los reciben sus perros", aseguraba una fuente al periódico Daily Mirror.