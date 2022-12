María Bravo: 'A Antonio Banderas no le faltarán candidatas'

La conocida filántropa María Bravo no solo cuenta en su currículum vital con la relación sentimental que en su día mantuvo con el actor de Hollywood Bruce Willis, como demuestra el papel central que desempeñó en la reciente presentación de la Global Gift Gala que se celebrará este mes en Marbella y que, como en anteriores ocasiones, le ha llevado a unir fuerzas con su buena amiga Eva Longoria en beneficio de quienes más lo necesitan.

Además de la estrecha relación que le une a la intérprete texana, María también puede presumir de la confianza que siempre ha definido su vínculo con el también intérprete Antonio Banderas y con su ya exmujer Melanie Griffith, lo que explica que todavía esté "sorprendida" ante el anuncio que hizo el exmatrimonio hace unas semanas para confirmar finalmente que habían decidido divorciarse.

"Me ha sorprendido muchísimo [la separación]. Sé que Antonio y Melanie se quieren mucho, lo que ocurre es que a veces las relaciones pasan a otra etapa y hay que continuar mirando hacia delante. Tienen una hija bellísima [Stella del Carmen] y eso siempre va a permanecer", aseguró en conversación con la revista ¡Hola!, antes de dejar claro que el malagueño jamás habría podido ser infiel a la que sigue siendo la mujer de su vida. "No me imagino a Antonio y a Sharon Stone juntos, está claro que eso es falso, pero él es tan atractivo, que no le van a faltar candidatas a ocupar su corazón", añadió.

María se toma con filosofía los contratiempos sentimentales que viven hoy en día sus dos amigos debido a la propias experiencias que ella acumula en el terreno amoroso, aunque actualmente no podría sentirse más satisfecha con el ilusionante romance que vive con su nueva pareja, llamado Nicolás, a quien precisamente conoció en un encuentro solidario de Londres auspiciado también por Eva Longoria.

No obstante, la andaluza prefiere no dar demasiados detalles sobre el estado de su corazón y, por el contrario, está dispuesta a compartir públicamente la "felicidad" que invade estos días a la que fuera protagonista de 'Mujeres Desesperadas' gracias a la sólida relación que mantiene desde hace "unos 10 meses" con el empresario José Bastón, un hombre "encantador" en palabras de la extrovertida María Bravo.