Marc Anthony se considera un ejemplo de superación

A pesar de no contar con un atractivo físico arrebatador o unos movimientos de cadera inimitables, Marc Anthony consiguió convertirse en una de las mayores estrellas de la música latina gracias únicamente a la confianza que tenía en sí mismo, por lo que está convencido de que su historia es el mejor ejemplo posible de superación para los niños dominicanos a los que ayuda con su organización benéfica 'Maestro Cares'.

"Soy la prueba viviente de que todo es posible. Era un niño delgado, con gafas, tartamudeaba... ¡Ni siquiera podía pronunciar una frase completa! Pero cuando cantaba no tartamudeaba, así que abracé ese mundo de la música y mi propia voz. En lo que respecta a la confianza, todo va paso a paso: si logras conseguir algo ya da paso a que te digas 'si eso es posible...' y sigues adelante'", explicó el intérprete a la cadena NBC News.

Marc siempre ha presumido de ser un hombre hecho a sí mismo tanto en el plano profesional como en el personal, donde ni siquiera el hecho de ser "feo" le ha impedido conquistar a algunas de las mujeres más deseadas del mundo -incluyendo a sus exesposas, la ex Miss Universo Dayanara Torres y la cantante Jennifer Lopez- a base de encanto y decisión.

"Me considero un hombre feo, pero que ha sabido sacar provecho de su encanto personal para triunfar en todo lo que se ha propuesto. Creo que la clave está en que nunca he tenido problemas de autoestima; siempre he tenido una gran seguridad en mí mismo porque, en el fondo, nada tenía que perder cuando decidí embarcarme en la aventura de la música. Con el paso de los años, me he dado cuenta de que soy bueno, en mi trabajo y en la vida cotidiana, y muchas veces en la sencillez y en la honestidad reside el éxito", relataba el portorriqueño a la emisora estadounidense Mix 98.