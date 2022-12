Marc Anthony 'sacrifica' tiempo junto a sus hijos por el bien de su carrera

El cantante Marc Anthony no trata de engañarse a sí mismo en lo que respecta a la relación que mantiene con sus hijos, ya que es muy consciente de que sus circunstancias personales y sobre todo su carrera profesional le impiden dedicarles todo el tiempo que le gustaría.

"Siempre he dicho que el mayor sacrificio que he tenido que realizar por mi carrera es mantenerme alejado de mis hijos. Son conscientes de que no tienen un padre con un trabajo convencional de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero cada vez que puedo hago un esfuerzo para hacer un alto en mis viajes y pasar tiempo con ellos, tenerlos conmigo en vacaciones y en las ocasiones de ese tipo", confesó el artista al periódico peruano La República.

Quizás haya sido la dificultad a la hora de ejercer como padre de su amplia prole -formada por su primogénita Ariana (20), fruto de un noviazgo juvenil con Debbie Rosado, los dos hijos de su matrimonio con Dayanara Torres, Cristian (13) y Ryan (11), y los mellizos Max y Emme (6) que tuvo junto a Jennifer Lopez- lo que le ha disuadido hasta el momento de formar una nueva familia junto a su actual pareja, Shannon de Lima, pese a que las alarmas en torno a una inminente nueva boda saltaron hace unas semanas cuando su amigo Carlos Vives aseguró haber sido invitado ya al enlace.

"Marc no ha anunciado ninguna boda más allá de la que sale en su nuevo videoclip 'Flor Pálida' que lanzaremos en octubre, en el que hay una escena de boda y la protagonista es Shannon de Lima", aseguraba en aquel momento la representante de Marc, Blanca Lasalle, al portal People en Español para atajar los rumores.