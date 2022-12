Marc Anthony está muy orgulloso de su 'musa' Shannon de Lima

El cantante Marc Anthony es incapaz de disimular lo orgulloso que se siente de su mujer, la venezolana Shannon de Lima, con quien vive en una luna de miel permanente desde que pasaron por el altar el pasado mes de noviembre.

"Tan orgulloso de mi musa... Es un honor trabajar con ella. Te amo, chula", declaró el intérprete en su cuenta de Twitter, junto a una imagen del reportaje fotográfico que Shannon ha protagonizado para la revista ¡HOLA! Colombia en el que él mismo se ha encargado de sacar las fotografías.

Publicidad

"Eres el mejor. 'Te quiero, mi amor!", le respondió Shannon a través de la misma plataforma.

Parece que para Marc -que estuvo casado con la ex Miss Universo Dayanara Torres y la cantante Jennifer Lopez- a la tercera ha ido la vencida y que junto a Shannon por fin ha conseguido alcanzar la estabilidad sentimental que no encontró junto a las otras impresionantes mujeres que incluye su currículum amoroso. Aunque siempre se ha considerado un hombre poco atractivo, Marc presume de haber sido todo un donjuán gracias a su carisma personal.

"Me considero un hombre feo, pero que ha sabido sacar provecho de su encanto personal para triunfar en todo lo que se ha propuesto. Creo que la clave está en que nunca he tenido problemas de autoestima; siempre he tenido una gran seguridad en mí mismo porque, en el fondo, nada tenía que perder cuando decidí embarcarme en la aventura de la música. Con el paso de los años me he dado cuenta de que soy bueno, en mi trabajo y en la vida cotidiana, y muchas veces en la sencillez y en la honestidad reside el éxito", relataba el portorriqueño a la emisora estadounidense Mix 98.