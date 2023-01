Maluma aplica en la música la disciplina que aprendió en el fútbol

Antes de saltar a la fama como cantante, Maluma intentó labrarse una carrera en el mundo del fútbol, aunque finalmente pudo más su pasión por el reguetón que por el balón. Sin embargo, su etapa como centrocampista no fue una pérdida de tiempo, ya que le enseñó unos valores tan importantes como la disciplina y la dedicación, que más tarde le ayudaron a triunfar en la industria discográfica.

"Yo soy volante de creación. Y me iba muy bien, pero la pasión por la música... De esa época recuerdo tantos madrugones y tantos entrenamientos, tanta disciplina y dedicación que ahora yo llevo a mi carrera musical. El hecho de tener que levantarme todos los días a las seis de la mañana para ir a entrenar me generó una disciplina y una autoconciencia que tengo que agradecer al deporte y al fútbol. Por eso soy tan enfocado en mis cosas", revela el intérprete a la sección de entrevistas 'Claro Oscuro' del periódico El Espectador .

Pese a las satisfacciones y a los éxitos que le ha reportado la música, en ocasiones el joven todavía echa de menos el terreno de juego.

"Extraño el fútbol. Cada vez que voy a Medellín y tengo la oportunidad juego, pero lo extraño mucho", confiesa.

Otra de las grandes pasiones de Maluma es la moda, lo que le ha llevado a lanzar su propia línea de ropa juvenil después de darse cuenta de que siempre era el mejor vestido de las alfombras rojas a pesar de no tener estilista.

"Yo no soy diseñador, yo no soy una persona que haga bocetos. No dibujo mi ropa, te lo dejo claro: si me pones un papel aquí delante no soy capaz de hacer una chaqueta. Pero algo con lo que sí nací y que he ido desarrollando ha sido el gusto y el amor por la moda. Cuando tuve la oportunidad de hacer alfombras rojas a nivel internacional nunca tuve un estilista, nunca trabajé con nadie. Ahora lo hago porque ya me resultaba difícil y necesitaba apoyo, alguien que me ayudara a empacar y que me tuviera lista una maleta y que yo le pudiera dar la sucia, porque así es mi vida, voy de un lado para otro. Ahora tengo ese apoyo, pero antes me di cuenta de que ganaba premios por ser el mejor vestido en la alfombra roja, me dije: 'Soy yo el que me visto, entonces por lo menos sí que tengo gusto en la moda'".

Por: Bang Showbiz