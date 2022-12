Maksim Chmerkovskiy vuelve a negar un romance con Jennifer Lopez

Aunque el bailarín de origen ucraniano Maksim Chmerkovskiy demostró durante las celebraciones del Día de la Independencia -el pasado 4 de julio- que su vida amorosa podría estar ligada a una atractiva rubia con la que suele entrenar a diario en el gimnasio, los rumores de que podría haberse convertido en el sustituto de Casper Smart para ocupar el corazón de Jennifer Lopez no han dejado de intensificarse en los últimos días, por lo que ahora el artista no ha dudado en desmentir alto y claro semejantes habladurías.

"Mira, la situación es muy sencilla, entre Jennifer Lopez y yo solo existe una gran amistad. Trabajamos juntos, nos conocemos desde hace unos años y es normal que a veces salgamos todos juntos a tomar algo por la noche. Ya está, no hay nada más que contar, las especulaciones deberían terminar aquí mismo", aseguró Maksim en conversación con el diario New York Daily News.

Publicidad

Una de las razones por las que el también coreógrafo quiere cortar de raíz el debate público sobre los detalles de su ámbito sentimental reside en las "dificultades" que experimenta a la hora de mantener un romance bajo el escrutinio de los medios, por lo que no duda en desvelar que, a partir de ahora, hará todo lo posible por esconderse de los reporteros gráficos para cultivar al máximo sus relaciones interpersonales sin la "interferencia" de los periodistas que no han dejado de perseguirle.

"Ahora entiendo por qué es tan complicado llevar una vida normal en Hollywood. Desde que llegué aquí y empecé a trabajar para determinadas artistas, no he dejado de sufrir dificultades a la hora de conocer gente, y sí, en todo lo que tiene que ver con el sexo opuesto. Este mundo me ha obligado a ser muy cauteloso en todo lo que hago y probablemente estos días tenga que estar mucho más pendiente de que no haya más interferencias en mi vida privada, sobre todo fotógrafos siguiéndome a todas partes", aseveró en la misma publicación, antes de hacer un esfuerzo por desdramatizar su situación y dejar claro que se considera "afortunado".

"Para ser sincero, lo cierto es que no puedo quejarme demasiado. Cuando les digo a mis amigos que estoy agobiado por un tema o por otro, siempre me contestan: '¿Este es el mayor de tus problemas ahora mismo? Si es así, déjame decirte que te envidio profundamente'", concluyó.