Maggie Gyllenhaal evita leer noticias que hablen de ella

Aunque su carrera interpretativa comenzó cuando era apenas una adolescente, la actriz Maggie Gyllenhaal nunca ha conseguido acostumbrarse a ciertos aspectos de la industria cinematográfica, como el riguroso escrutinio al que es sometida su vida privada, una circunstancia que le ha empujado a intentar ignorar las noticias en torno a su vida para no caer en un "agujero negro".

"Intento resistirme con todas mis fuerzas, pero en ocasiones no puedo evitar leer algunas noticias y es como caer en un agujero negro. Generalmente lo hago porque tengo la esperanza de toparme con algo de amor, pero lo cierto es que no es el lugar adecuado para encontrarlo", confesó la intérprete a la revista Stylist.

Uno de los mayores consuelos de Maggie a la hora de lidiar con los sinsabores de la fama es el altavoz que le proporcionan las redes sociales, una herramienta que no duda en utilizar para aclarar ciertos aspectos de su vida siempre que la ocasión lo requiere.

"Me encanta Twitter porque a veces me siento muy incomprendida cuando realizo una entrevista y al final acabo pensando: '¿Cómo han sacado eso de lo que yo dije?'. Twitter es la mejor forma de aclarar las cosas y me encanta que los tuits sean tan reducidos: requiere un estilo inteligente y, la verdad, me siento muy orgullosa de algunos de los míos", declaró Maggie, que por el momento no se plantea diversificar su perfil cibernético: "Me han dicho que estoy anticuada porque no tengo Instagram, pero no es una idea que me convenza".