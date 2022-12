Madre de Paulina Rubio defiende a su hija después de ser la burla en Twitter

La actriz mexicana Susana Dosamantes ha sacado las uñas para defender como una leona a su "niña dorada" después de que esta se convirtiera en objeto de burla en las redes sociales al equivocarse e incorporar el hashtag de la selectividad española -PAU2015- en uno de sus tuits creyendo que iba dedicado a ella.

El razonamiento de Susana ahora para disculpar a su hija consiste en que el apodo de la cantante siempre ha sido 'Pau' y que, al fin y al cabo, "estamos en 2015".

"Yo siempre le he llamado Pau y estamos en 2015. Nadie tiene la exclusividad de nombres o diminutivos ¿o sí? ¡Atención, que Pau ya no se llama Pau ni estamos en 2015! Para los que no les gusta diremos que estamos en 2020 y que ella se llama Paulinita Rubita", aseguró la madre de Paulina en su cuenta de Twitter, donde añadió, junto a una foto de la cantante de bebé: "Y yo que la llamo Pau desde entonces...".

Por su parte, la cuenta de Paulina ha permanecido inactiva desde su ya famosa metedura de pata, lo que no ha impedido que le sigan llegando mensajes en tono burlón criticando su egocentrismo.

"Suerte a todos con la #PAU2015, pero antes un minuto de silencio por Paulina Rubio que se cree que este hashtag es para ella", se mofaba uno de los usuarios de la red social, mientras que otro apuntaba: "Que Paulina Rubio piense que #PAU2015 es por ella me ha dado la vida esta mañana. El retraso de las rubias es real".

