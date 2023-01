Madre de los hermanos Córdoba recuerda cómo ambos perdieron la vida trágicamente

Giovanni y Herman Córdoba fueron dos hermanos futbolistas. Giovanni jugaba en el Deportivo Cali, murió el 24 de octubre de 2002 en medio de una tormenta a causa de un rayo que cayó sobre el campo de entrenamiento.

El joven se encontraba junto a ‘Carepa’ Gaviria, quien también falleció. Herman, quien jugaba en el Atlético Huila, murió siete años después en un accidente de tránsito tras salir victorioso de un partido del torneo local. Su mamá Luz Elena Rentería recuerda aquellas tragedias que marcaron su vida.

“Me monté en un bus y fui al estadio, estaban entrenando, me hicieron entrar y lo esperé (a Giovanni). Se sorprendió y me dijo que me regresara que él esa semana venía a despedirse”, relata Luz Elena, quien jamás se imaginó que esa sería la última vez que vería a su hijo.

Aferrada a su hijo menor, Herman, siete años después tuvo que soportar una nueva pérdida en su vida, que además la dejó completamente sola y sin estabilidad económica.

“Eran los que traían a la casa todo, yo no tengo dónde vivir. Giovanni tenía una casa aquí, la esposa la vendió pero ella no tenía por qué hacerlo porque la casa no estaba a nombre de ella”, revela Luz Elena, que a sus 64 años intenta rebuscarse la vida en un barrio humilde en Palmira, Valle.