Madre de Carolina Sabino envía comunicado de prensa contra algunos medios

COMUNICADO ABIERTO, PARA QUE MIS AMIGOS, SI ES DE SU INTERÉS, LO DIVULGUEN

CAROLINA SABINO

DELITO: SER ARTISTA

En este país, donde la gente pocas veces se toma el trabajo de investigar antes de hablar, llevan casi 13 años convirtiendo en delincuente a mi hija. Avalados por titulares de prensa, revistas, noticieros y programas de farándula como" La Red" hoy, le han entregado al público información errónea, cargada de infamia, de falsedad y calumnia. Y no bastan las múltiples aclaraciones que se han hecho: la gente se queda con lo que leyó, escuchó o vió en los medios. Por esta razón, me tomo el tiempo hoy, y acudo a mis amigos para que me ayuden a aclarar esta historia.

1. Carolina tuvo un accidente de tránsito, donde (el expediente está en internet para que cualquier persona se informe) un señor, adulto mayor, incrustó su carro contra el lateral del carro de Carolina. Es decir, el señor la estrelló.

2. De lo anterior se desprende, que, Carolina NO ATROPELLÓ a nadie, NO ARROLLÓ a un peatón.

3. En el año de su accidente, 2 copas de vino (ver expediente) no eran penalizadas. Ese grado de alcoholemia se penaliza recientemente. Las leyes en Colombia no son retroactivas, pero parece que para un artista, sí.

4. Su juicio estuvo plagado de violaciones a sus derechos de ciudadadana y cargado de resentimientos por parte de quienes creen que los artistas nos ganamos el dinero sentados y tenemos la vida fácil. Oportunistas vieron el chance de "sacar" dinero, como efectivamente lo hicieron.

5. Carolina pagó condena, detención e indemnización por este accidente, que repito Ella no causó. Hoy es caso cerrado.

6. El señor cuadrapléjico llegó caminando ante el juez... ¿Qué les parece el milagro?... Cuando las instancias legales se vencen en este país, todo el mundo pasa agachado... Y sólo queda tener poder y dinero, (que luego de desangrarte saben que no tienes), para emprender un recurso contra el Estado por este juicio tan infame, donde es clara la permeabilidad de la justicia en Colombia, y donde el poder de los medios logra satanizar a una artista que sólo le ha regalado momentos bellos a este país, desde su más tierna infancia hasta el día de hoy.

7. Como los medios están prestos para destruír y sólo les interesa el escándalo, pero nunca son gallardos para rectificar, pido entonces a mis amigos, que sé son muchos, y muchos más quienes conocen la verdad de toda esta infamia que ha tambaleado a mi familia a todo nivel, que ha propinado tal vez el dolor más grande que he tenido en mi vida, que divulguen este comunicado, a fin de que todos aquellos que tratan a mi hija como si fuera una criminal, comprendan que ella ha sido más víctima que cualquiera.

8. Por último y razón por la cual se revive este episodio, quiero decirles a todos aquellos que se alegraron tanto porque le robaron la bicicleta a Carolina el día de No carro en Bogotá y que la insultaron sin piedad en el twitter, decirles que yo también me alegré mucho, pues a mi hija por fortuna, y porque Dios la cuida, el hampón que la robó, no le pudo enterrar el cuchillo con el que la amedrentó. Así que doy gracias por su vida.

Gracias a todos y todas por tomarse el tiempo para leer, por divulgar esta información.

Todo mi cariño

MYRIAM DE LOURDES

Madre de Carolina Sabino