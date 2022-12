Madonna tiene ratas en su casa y quedó registrado durante un videochat

La cantante Madonna contó con un invitado inesperado el pasado domingo mientras protagonizaba un encuentro virtual con sus fans desde su casa para el programa 'Romeo Saturday Night Online', una rata que demuestra que ni siquiera las estrellas de la música se libran de lidiar con las incómodas plagas de roedores.

Alrededor del minuto 9:55 del vídeo en el que la reina del pop contesta a las preguntas de sus admiradores se puede ver a un animal de color oscuro correteando por el suelo en la parte inferior izquierda de la pantalla. Más en concreto, lo que se aprecia es el reflejo de la rata en uno de los espejos situados al lado de la bañera de la cantante, quien en ningún momento parece percatarse de su presencia.

En ese preciso instante Madonna estaba respondiendo a la pregunta de cómo fue besar al cantante Drake sobre el escenario del festival californiano Coachella.

"Me has hecho la pregunta del millón de dólares. Solo diré: 'Besé a una chica y me gustó'", respondió la artista en referencia a la canción de Katy Perry 'I kissed a girl'.

El beso entre Madonna y el joven rapero generó una gran polémica debido al amago de limpiarse la boca que Drake realizó una vez concluido el apasionado gesto de afecto que la cantante quiso tener con él, que muchos interpretaron como un signo inequívoco de desagrado. Sin embargo, él mismo quiso desmentir esos rumores dándole las gracias a Madonna a través de las redes sociales por ese momento tan especial.

"¡No malinterpreten mi incredulidad! Pude liarme con su majestad Madonna y me sentiré orgulloso de ello para siempre. Gracias Madonna", afirmó Drake en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del tórrido momento que compartió con la estrella del pop.

Fuente: Bang Showbiz