Madonna no se sentía libre en su matrimonio con Guy Ritchie

La cantante Madonna puso punto final a su matrimonio de siete años y medio con el director Guy Ritchie en 2008 porque sentía que este limitaba su creatividad al mantenerla "atrapada" a su lado.

"Me encontré en una situación de conflicto, por así decirlo. En muchas ocasiones quería expresarme artísticamente de maneras que sabía que incomodarían a mi marido. A veces me sentía atrapada. No se me permitía ser yo misma realmente", reconoció la estrella de la música al periódico The Sun.

Gracias a su propia experencia, Madonna -madre de Rocco (14) junto a Guy, con quien también adoptó a David (9), así como de Lourdes, fruto de su breve relación con Carlos Leon, y de Mercy (9), a quien adoptó en solitario- está convencida de que el hombre perfecto para ella sería aquel capaz de aceptar todas sus excentricidades.

"Creo que cuando estás casada tienes que estar dispuesta a llegar a un montón de acuerdos, y no deja de ser justo. Me parece que así es como funcionan las relaciones. No quiere decir que el matrimonio sea algo malo, pero si eres artista necesitas encontrar a alguien que te acepte tal y como eres y que se sienta cómodo con ello", añadió.

Por: Bang Showbiz