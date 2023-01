Macklemore reducirá su 'ritmo de trabajo' para pasar más tiempo con sus hijas

El cantante Macklemore, quien junto a su compañero Ryan Lewis se convirtió de la noche a la mañana en uno de los artistas más exitosos y cotizados de la escena musical en 2014, no ha hecho otra cosa que afianzar su popularidad y su posición de referencia en la industria del hip hop en los últimos años gracias a su flamante trayectoria en solitario, marcada por sencillos de la talla de 'Gold Old Days' y por una gira mundial que ha colgado el cartel de 'no hay entradas' por cada una de las ciudades por las que ha pasado.

Sin embargo, el intérprete de 34 años ha aprovechado su más reciente entrevista para dejar patente su propósito de reducir notablemente el frenético ritmo de trabajo que le ha venido definiendo a lo largo de todo este tiempo, una rutina profesional muy exigente que, por un lado, le ha permitido alcanzar la cima de la música en un tiempo récord pero, por el otro, le ha impedido dedicarle a su familia tanto tiempo como le hubiera gustado.

"Es algo extraño haber pasado solo ocho días con mi recién nacida para después tener que abandonarla porque tengo que salir de gira. Es muy duro verla solo a través de las fotos. Sé que me estoy perdiendo muchas cosas con mi ausencia, y de alguna forma sé que no conozco a mi bebé. He pasado más tiempo alejado de ella que a su lado, y eso es muy duro", ha explicado el rapero en conversación con la revista Fault.

El extrovertido intérprete, padre también de una niña de dos años llamada Sloane junto a su esposa Tricia, se consuela al menos con la oportunidad que tiene de hablar todos los días con los suyos por medio de videoconferencias y de otras muchas herramientas derivadas de la revolución digital, así como con la certeza de que no es, ni mucho menos, el primer padre que debe pasar una larga temporada separado de sus pequeñas.

"Afortunadamente contamos con cosas tan bellas como Facetime a modo de sustitutivo. Pero también es verdad que mi segundo bebé no estaba planeado, así que todavía nos estamos adaptando a la nueva situación. Sé que la gente ha tenido que lidiar con estas cosas toda la vida, así que me lo tomo con filosofía al tiempo que voy pensando ya en la idea de bajar un poco el ritmo para poder dedicar más tiempo a mi labor como padre. Lo estoy deseando", ha aseverado en la misma entrevista.

