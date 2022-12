Luisana Lopilato habla sobre Michael Bublé como padre: 'Los biberones los caliento yo'

Aunque la actriz Luisana Lopilato reconoce que su marido, el cantante Michael Bublé, se las arregla bastante bien a la hora de ocuparse en solitario de su hijo Noah (22 meses), desde su punto de vista todavía tiene dos asignaturas pendientes: preparar biberones y aprender a vestir a su pequeño sin que parezca que va disfrazado.

"¡Lo de calentar biberones lo sigo haciendo yo! Cada vez que me voy del hotel dejo todo preparado. Los hombres entran en desesperación. Michael se arregla bastante bien, pero le dejo listo todo el panorama para que solo tenga que agregarle el agua a los biberones. Le dejo los pañales, la ropa que tiene que ponerle a Noah... Si lo hace él solo, le disfraza, pero con amor...", reveló la intérprete argentina a la revista Caras, donde reconoció que ha tenido que ir cediéndole poco a poco responsabilidades a su marido: "Como madre, me he relajado en ese sentido. Como soy tan estructurada en mi vida, quiero que todo salga siempre bien y perfecto. Pero ahora me he relajado y acepto su manera de ser como padre, así como yo tengo la mía como madre".

Por su parte, Michael tendrá tiempo más que suficiente para familiarizarse con la ciencia de preparar biberones cuando intercambie los papeles con su mujer y sea él quien la siga alrededor del mundo para ocuparse de su pequeño mientras ella se concentra en su carrera profesional.

"La gente me pregunta cómo compagino la vida familiar y este negocio, y la respuesta es que no se puede hacer. No existe ese equilibro: tienes que elegir. Estoy muy agradecido a Luisana, pero la realidad es que jamás podría esperar que renuncie a su deseo de tener una carrera. Necesitas que las dos personas en un matrimonio se sientan realizadas, y a ella le encanta actuar. Así que haré exactamente lo que ella ha hecho por mí durante un año: la seguiré a todos lados y la apoyaré", aseguraba el cantante canadiense en una entrevista a eTalk.