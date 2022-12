Luisana Lopilato abandona su cruzada por popularizar el mate en Canadá

En un intento por llevarse un pedazo de su Argentina natal a las frías tierras canadienses, la actriz Luisana Lopilato nunca olvidaba meter un poco de mate en su maleta cada vez que visitaba el país en los primeros años de su matrimonio con el cantante Michael Bublé.

Sin embargo, la intérprete ha terminado por abandonar tan singular costumbre debido a la poca aceptación de la que goza la bebida argentina entre su familia política, además de para evitar tener que acabar bebiendo en soledad.

"Cuando me voy por mucho tiempo siempre me entran las dudas sobre si llevar o no algunas cosas en la maleta, como el mate. Me encanta tomar mate, pero allá en Canadá a nadie le gusta beberlo, y a mí no me gusta tomar sola. Así que al final he acabado por dejarlo fuera", confesó Luisana al portal argentino Siete Días.

Lo cierto es que en la actualidad la actriz se siente mitad argentina mitad canadiense, aunque extrañe algunas de las costumbres de su infancia, gracias en parte a la gran acogida que siempre ha recibido por parte del círculo íntimo de su marido, incluso cuando su nivel de inglés se convierte en una barrera casi infranqueable.

"La gente ya me entiende y no me importa si hablo mal. Además, me llevo re bien, me aceptaron re bárbaro. Ya soy parte de la familia, de los amigos. En el fondo también es mi casa, ya son siete años", concluyó.