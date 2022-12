Luis Miguel vende su casa de Acapulco a la inmobiliaria de Plácido Domingo

El artista mexicano Luis Miguel ha decidido vender la lujosa mansión que posee en Acapulco (México) a la agencia inmobiliaria propiedad del cantante de ópera Plácido Domingo y del empresario azteca Jaime Camil por 8 millones de dólares (6 millones de euros).

"Una fuente cercana al gobierno del estado ha confirmado que una importante agencia inmobiliaria, cuyos dueños más conocidos son Plácido Domingo y Jaime Camil, ha adquirido la parcela en la que se sitúa la casa de Luis Miguel", reveló el periodista Luis Magaña a la cadena de televisión Telemundo.

Aunque ya se conocía que Luis Miguel había decidido poner precio a su lujosa vivienda, que se encuentra en pleno proceso de demolición, no había trascendido todavía los nombres de los conocidos compradores que han logrado hacerse con la parcela por un precio ínfimo comparado con la tasación de otras viviendas situadas en las inmediaciones del complejo.

"Solo han pagado 8 millones de dólares (6 millones de euros) por la parcela, donde tienen pensado construir un gran bloque de pisos", confirmó el periodista después de hablar con el encargado de realizar las transacciones de compra-venta en el departamento del gobierno mexicano.

Sin embargo, uno de los datos más curiosos que destaca en esta adquisición es el nombre de uno de sus compradores: el poderoso empresario Jaime Camil, cuyo hijo mantuvo una estrecha relación de amistad con Luis Miguel desde la niñez, pero que finalmente se rompió debido a diversas disputas entre ambos.

"Ocurrieron cosas que no vale la pena comentar. Tengo mucho respeto al concepto de amistad. Yo sé ser muy buen amigo de mis amigos, pero cuando hay personas que no entienden ese significado no vale la pena estar cerca de ellas", confesaba el actor Jaime Camil -hijo del empresario- al programa 'Hoy' de México en referencia a su ya inexistente relación con el artista azteca.

