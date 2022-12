Luis Fonsi mantiene 'los pies en la tierra' lavando platos en casa de sus padres

A lo largo de su exitosa carrera como cantante Luis Fonsi nunca ha corrido el riesgo de que la fama se le "subiera a la cabeza" gracias a la inestimable ayuda de sus padres, quienes a día de hoy aún se aseguran de que su célebre hijo sea el encargado de lavar los platos cuando visita el hogar familiar para que continúe manteniendo "los pies en la tierra".

"Siempre digo que si la fama llegara a subírseme a la cabeza, los primeros que me van a poner los pies en la tierra serán mis padres. He tenido mucha suerte de contar con el apoyo hermoso de mi papá y mi mamá. Cuando voy a casa de mi mamá me ponen a lavar los platos y a hacer cosas en la casa, a arreglar bombillas... Ese tipo de cosas es lo que uno necesita porque te hacen mantener los pies en la tierra", confesó el portorriqueño en el programa 'No lo cuentes' de la emisora Cadena Tres.

Pero si algo le enseñó a Fonsi a mantenerse humilde pese a su fama fue su encuentro con el músico Juan Luis Guerra, a quien siempre ha considerado uno de sus mayores ídolos, y que logró impresionarle enormemente por su sencillez y su modestia.

"Es uno de los artistas más importantes de la música latina de todos los tiempos. Un músico que me ha influenciado muchísimo desde que tenía 8 años. Y es probablemente una de las personas más humildes que he conocido. Trabajar con gente así te inspira, es una persona que lo hace todo de corazón, por amor a la música", añadió.