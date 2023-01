Louis Tomlinson ya tiene nombre para su sello discográfico: Triple Strings Ltd

El cantante de One Direction Louis Tomlinson, que anunció a principios de este año su deseo de lanzar su propia compañía musical cuando la banda se tome un descanso el próximo marzo, ya ha registrado el nombre Triple Strings Ltd para su futuro sello discográfico, según informa el periódico The Sun.

El joven artista se ha embarcado en este nuevo proyecto empresarial junto a Michael Smith, abogado de Sony, y Lawrence Engel, asesor legal de One Direction, y amparado por la compañía discográfica Syco Entertainment de Simon Cowell.

Parece que Louis ya ha fichado a Jack Walton -finalista de la edición británica de 'X Factor' del año pasado- para su sello, así como a una banda femenina que descubrió mientras fue juez del concurso 'Be in the Band'.

La discográfica de Louis -que está esperando su primer hijo junto a la estilista Briana Jungwirth- se lanzará en abril y su éxito y expansión se convertirán en la prioridad del joven durante el parón de One Direction.

"Esto es algo que quería hacer desde hacía tiempo. Que te den la oportunidad de dar a nuevos artistas una plataforma de lanzamiento es un sentimiento increíble. Espero fichar a algunos artistas interesantes más adelante", explicó el intérprete al periódico The Sun.

Los compañeros de banda de Louis también tienen planes para consolidar sus carreras individuales durante su descanso. Harry Styles podría lanzar un álbum en solitario y participar en alguna película de Hollywood, y se cree que Niall Horan está deseando continuar en la industria musical o dedicarse a la promoción en el ámbito deportivo. Por su parte, Liam Payne espera afianzarse como productor y Zayn Malik -excomponente de One Direction- está tratando de hacerse un nombre en Estados Unidos.