Louis Tomlinson ya es padre

El cantante de One Direction Louis Tomlinson ha dado la bienvenida a su primer hijo.

Su exnovia Briana Jungwirth ha dado a luz a un varón en un hospital de Los Ángeles, según informa el periódico The Sun.

Louis estará entusiasmado de recibir esta noticia ya que sentía mucha ilusión ante su futura paternidad.

"Está muy emocionado por convertirse en padre. Obviamente es una sorpresa, pero los dos están muy felices. Louis y Briana han pasado mucho tiempo juntos y están muy unidos. Él realmente se preocupa por ella y cree que será una gran madre. Su amistad se ha fortalecido tras esto", indicaba otra fuente a The Sun el pasado verano.

El productor musical Simon Cowell, creador de One Direction, ha dicho esta misma mañana durante la rueda de prensa de 'Britain's Got Talent' en Londres que estaría encantado de ser padrino del pequeño.

"Tenemos que esperar y ver. Ya soy padrino de un montón de niños, pero lo haría si él me lo pidiera".

En cualquier caso Cowell ya le había aconsejado anteriormente cómo tomarse su paternidad, puesto que tener un bebé le iba a "cambiar".

"Solamente le he dicho que lo disfrute. Si a mí me hubiesen dicho cuando tenía su edad que iba a tener un bebé, no sé muy bien cómo habría reaccionado. Pero él me llamó [para decírmelo] y le dije que una vez que asimilara todo, se quedaría maravillado con lo mucho que le va a gustar [ser padre] y con cómo va a cambiar su vida para mejor. Eso es todo", explicaba el productor en el programa 'Good Morning Britain' el pasado octubre .