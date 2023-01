Louis Tomlinson y Liam Payne solían 'robar' los carritos de golf de sus conciertos

El cantante Louis Tomlinson, quien al igual que el resto de sus compañeros en el grupo juvenil One Direction se encuentra actualmente sumergido en su propia carrera en solitario, ha querido recordar con un punto de nostalgia algunos de los episodios más memorables que compartió con el resto de componentes de la formación durante las giras mundiales que les consagraron como estrellas.

Entre todas ellas, sin duda destaca su gusto y el de su amigo Liam Payne por sacar de quicio a los responsables de los recintos donde actuaban huyendo como fugitivos en los carritos de golf que sustraían sin permiso alguno, así como otras muchas travesuras que solían idear para vivir emocionantes experiencias y, al mismo tiempo, aprovechar las horas muertas que quedaban entre ensayos y actuaciones.

"Sobre todo en los últimos tres o cuatro años, yo era el único de los cinco que prefería quedarse en el autobús de la gira en vez de hospedarme en los hoteles. Algunas veces Liam se venía conmigo después de un ensayo o de un concierto, y en ocasiones, para mantener el nivel de adrenalina de los espectáculos, nos decíamos: 'Venga, vamos a hacer alguna trastada'", reveló el joven artista en el programa de televisión 'Tonight Show'.

"Nuestra broma favorita consistía en pasearnos por el recinto en busca de un carrito de esos de golf que sirven para llevarnos hasta el escenario con las llaves puestas. Lo robábamos y escapábamos de la gente de seguridad como si fuéramos dos gangsters", bromeó el vocalista británico.

Desgraciadamente para ambos, el mánager de la banda terminó alertando de antemano a los encargados de los distintos pabellones por los que pasarían los chicos de One Direction de los malévolos planes que se traían entre manos Liam y Louis.

"Llegó un momento en que nuestros agentes iban dejando notas por todos los recintos el mismo día en que llegábamos para actuar, que decían: 'Mucho cuidado, que estos chicos tienen intención de hacerse con vuestros carritos de golf'. Así que al final terminamos comprándonos unos karts que hicieron la vida imposible a mucha gente. Seguro que cabreamos a muchas personas, pero era todo una diversión inocente, no hacíamos daño a nadie", explicó el guapo intérprete, quien actualmente disfruta del éxito de su primer sencillo como solista, 'Just Hold On', y de las satisfacciones que le brinda diariamente su hijo Freddie (1).

Por: Bang Showbiz