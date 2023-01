Louis Tomlinson quiere a Simon Cowell como padrino de su hijo

El cantante de One Direction Louis Tomlinson dará la bienvenida a su primer hijo junto a la estilista Briana Jungwirth el próximo año y el productor musical Simon Cowell -responsable de la creación del grupo británico en la edición británica del concurso 'Factor X'- ya ha dejado claro que le encantaría ser el padrino del bebé.

"Si me lo pide no lo dudaría ni un momento. No me lo ha pedido formalmente, pero si lo hiciera sería todo un honor", explicó Simon a USA Today.

Desde el punto de vista de Louis, Simon es la persona más adecuada para ser el padrino de su pequeño porque considera que es un "padre brillante".

"Louis ya ha tomado la decisión y Simon es el elegido. Quiere que sea el padrino de su hijo. Simon ha influido mucho en su vida y considera que es una persona y un padre brillante. Le encantaría que fuera el padrino de su bebé. Le ha apoyado mucho desde que salió a la luz la noticia del embarazo. Le ha dejado claro que estará ahí para ayudarle si tiene alguna duda o pregunta sobre la paternidad", aseguró una fuente a HollywoodLife.com.

Por: Bang Showbiz