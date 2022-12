Los padres de Benedict Cumberbatch querían que fuera abogado

A pesar de que su madre Wanda Ventham y su padre Timothy Carlton son también actores, o precisamente por eso, desaconsejaron a su hijo seguir la carrera de interpretación ya que creían que tendría un futuro mejor con otro tipo de actividad, como el derecho.

"La interpretación es un extraño, peripatético y alocado trabajo que se escapa a tu control y a tus horarios normales. Es muy difícil planear una vida familiar y mucho más saber de dónde vendrá tu próximo cheque, por lo que mis padres trabajaron muy muy duro como actores para poder costearme una educación para que yo tuviera la oportunidad y el privilegio de alcanzar otras metas. Durante un tiempo quise ser abogado porque hay cierta similitud [con la actuación], tratando de persuadir a la audiencia, al jurado y al juez del caso con la historia de tu cliente, por lo que durante un breve tiempo quise hacer eso. Creo que les hubiera hecho muy felices si hubiera terminado siéndolo", contó el actor en el programa 'Tavis Smiley'.

Pero pese a estas primeras inclinaciones, Benedict -quien espera un hijo con su prometida, Sophie Hunter- terminó matriculándose en la Universidad de Manchester para estudiar arte dramático. Y fue allí donde quedó totalmente convencido de lo que quería ser tras escuchar las cariñosas palabras de su padre.

"Mi padre me dijo en un aparcamiento, tras una obra de teatro que había hecho en la universidad: 'Tú eres ahora mejor que lo que yo he sido y seré nunca'. Lo que es algo muy grande de decir para un padre a su hijo. Me dijo: 'Creo que vas a tener una gran carrera. Estoy deseando verte y apoyarte en tu vuelo'. Y yo me quedé como: 'Dios mío'. Por eso, la primera motivación para mí en mi carrera es hacerles sentir orgullosos".