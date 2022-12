Los Kardashian no harán su tradicional postal navideña este año

El clan Kardashian no ha tenido tiempo este año de reunirse y posar para la tradicional postal de Navidad con la que la familia felicita las fiestas a sus más íntimos, según ha revelado la propia Kim Kardashian a la edición británica de la revista Glamour:

"Este año no sé qué ha pasado pero nos hemos quedado sin tiempo. Creo que es la primera vez que no va a haber tarjeta... Estamos un poco tristes, pero no hubo manera de juntarse. ¿Que dónde está todo el mundo? Ya sabéis, uno no quiere salir, otro sí, así que quién sabe...".

Publicidad

En vez de la tarjeta, la familia reunirá una serie de imágenes de fotomatón que enviará a sus amigos el día de Año Nuevo, en las que aparecerán tanto la matriarca del clan, Kris Jenner, como su ya exmarido Bruce Jenner, así como sus dos hijas en común -Kylie y Kendall Jenner- y los hijos del primer matrimonio de Kris -Kourtney, Kim, Khloé y Rob- junto a sus respectivas parejas y retoños, que en el caso de Kim incluye a su marido Kanye West y su hija North (16 meses), y en el de Kourtney a su pareja Scott Disick y sus hijos Mason y Penelope.

"En nuestra fiesta de Navidad tendremos un fotomatón, así que haremos una compilación de todas y con ello haremos una tarjeta de Año Nuevo. Nos reuniremos al comienzo de la fiesta y nos aseguraremos de hacernos todos fotos. Eso es lo que se nos ha ocurrido".

El año pasado la familia contó con el fotógrafo David LaChapelle para su tarjeta, quien recreó un casino de estilo futurista para la ocasión.