Los hijos de Claudia Schiffer piensan que está 'pasada de moda'

La modelo Claudia Schiffer -madre de Caspar (12), Clementine (8) y Cosima (5) junto a Matthew Vaughn- no siente ningún interés por las redes sociales, algo que asombra mucho a sus hijos.

"Comienzo el día con una taza de té inglés para desayunar. No estoy muy puesta en las redes sociales, y aunque mis hijos me digan que estoy pasada de moda, lo prefiero así", explica la maniquí a la revista Grazia.

Publicidad

Sin embargo, Claudia prefiere pasar el tiempo disfrutando de las vistas y la cultura de Londres, ciudad donde reside junto a su familia.

"La Tate Modern tiene las mejores exposiciones. Una de mis favoritas fue la de Louise Bourgeois. También me gusta la galería de arte de Timothy Taylor. Me encanta sacar a toda la familia a cenar y después jugar a los bolos en el hotel Ham Yard. Me encanta su diseño interior. Nobu tiene el mejor sushi. Yo pido siempre sashimi amarillo con jalapeños, ensalada de espinacas y rollitos de tempura y camarones hechos a mano", añade Claudia.

La jornada perfecta para la modelo alemana termina con un momento de relax mientras disfruta de un buen libro.

"Leo antes de irme a dormir, mis favoritos son 'Ghostgirl' de Tonya Hurley y 'Lexicon' de Max Barry. Luego le doy a mi marido un beso de buenas noches".