Los fans de Cliff Richard alzan su música al 'top ten'

Los admiradores del cantante británico Cliff Richard saben que su ídolo necesita ahora su apoyo más que nunca después del registro que la policía realizó hace unos días en su residencia de Berkshire (Reino Unido) tras recibir una denuncia sobre supuestos abusos sexuales a un menor en 1985, por eso han iniciado una campaña en las redes sociales para devolver su tema 'I Still Believe In You' (Todavía creo en ti) a lo más alto de las listas de ventas.

La iniciativa ha sido tan bien recibida por el amplio número de seguidores de Cliff Richard que 'I Still Believe In You' estaba este miércoles a tan solo 500 copias de entrar en la lista de las 40 canciones más vendidas, aunque se prevé que el sencillo -publicado en 1992- se cuele entre las 10 canciones más vendidas de Reino Unido esta misma semana, según informa el diario The Sun.

Publicidad

A pesar de la polémica que han desatado las graves acusaciones contra Richard, los responsables de la emisora BBC Radio 1, que elabora la lista de éxitos, no permitirán que se haga ningún comentario al respecto en el programa 'BBC Radio 1 Chart show', que repasa cada domingo la lista de las canciones más vendidas de la semana, en el caso de que 'I Still Believe In You' entre a formar parte de ella. "Lo trataremos como cualquier otro éxito", señaló un portavoz de la emisora.

El apoyo de los fans de Cliff Richard es un gran impulso para el artista, a quien la lentitud con la que se está desarrollando la investigación está afectando profundamente, ya que su prioridad en estos momentos es limpiar su nombre después de la "humillación pública" que ha sufrido.

"Cliff y su equipo quieren una explicación de por qué la investigación está durando tanto tiempo y de por qué la policía irrumpió en su casa sin avisar. Siente que ha sido públicamente humillado tras lo sucedido hace unos días y está decidido a que este malentendido se resuelva antes de que vuelva a dar la cara en el mundo de la música. Quiere preservar su dignidad ante todo", declaraba una fuente al periódico Sunday Mirror.