Los empleados de Joan Rivers siguen cobrando sus sueldos un año después de su muerte

La hija de la presentadora Joan Rivers, Melissa, ha continuado pagando a los empleados domésticos y a los componentes del equipo de belleza de su famosa madre después de que esta falleciera el año pasado debido a complicaciones derivadas de una cirugía.

"Melissa todavía sigue pagando a todo el mundo, se está ocupando de todos porque eso es lo que Joan le pidió que hiciera. Está siendo como un ángel de la guarda. Trabajar para Joan significaba recibir un buen salario, contar con un seguro médico, ella pagaba la universidad de tus hijos y era un trabajo para toda la vida. Melissa sigue ocupándose del seguro médico de todos y les ha ayudado a lo largo del último año sin quejarse", asegura una fuente al periódico New York Daily News.

Melissa mantiene una relación especialmente estrecha con Jocelyn Pickett, que trabajó como asistente personal de Joan durante 20 años.

"A Jocelyn le dejaron el perro de Joan y Melissa les visita regularmente. Está siendo una buena hija porque eso es lo que su madre habría querido", añade.

Desde la muerte de su madre, Melissa ha comenzado a parecerse cada vez más a la fallecida presentadora para su propia sorpresa.

"Ella siempre decía que yo tenía el carácter de mi padre. Gracias a Dios. Porque alguien tenía que ser más calmado y cuerdo. Pero también soy muy determinada, como ella, y tengo su sentido del humor, su sensibilidad... En los últimos meses me he dado cuenta de que me he vuelto más como ella en el sentido de que soy menos tolerante. En un par de ocasiones me he dicho a mí misma: 'Dios mío, me estoy convirtiendo en ella', lo cual es la pesadilla de todo niño", explicaba Melissa en el programa 'This Morning' de la cadena ITV.

Por: Bang Showbiz