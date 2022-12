Los constantes viajes de Harry y Liam de One Direction entristecen a sus padres

El artista más controvertido de One Direction y sus compañeros han conseguido hacerse un nombre en la industria discográfica en apenas tres años pero, aunque los padres de Harry Styles se enorgullezcan del éxito que está teniendo su hijo, reconocen que les gustaría verle más a menudo. Des Styles y Anne Cox, revelaron sus sentimientos en una entrevista íntima incluida en la película documental que atestigua el camino al estrellato del grupo masculino, 'One Direction: This is Us', una cinta cuyo preestreno tuvo lugar ayer martes en Londres.

"Harry partió muy joven para conquistar 'Factor X' y nunca volvió", explica Des durante la entrevista.

Por su parte, la madre del fenómeno musical británico muestra su preocupación por el futuro incierto de la profesión que ha elegido su hijo. "La fama en ocasiones puede caer en picado. Como padres, tenemos el sentimiento de que debemos estar preparados para cuando eso suceda con Harry, para ser un apoyo para él, para recomponer los pedazos rotos de su autoestima. Y nos hemos preparado para ello pero su fama sigue creciendo y creciendo sin parar", comenta a su vez Anne.

No solo los padres de Harry sufren la lejanía de su hijo, ya que el padre de Liam Payne también expresa en una emotiva escena de la cinta la nostalgia que siente desde que su hijo entró en el programa musical de Simon Cowell, cuando apenas tenía 16 años.

"Es el único hombre de la familia y ahora que se ha marchado no volveré a tenerle nunca más a mi lado", explica Geoff Payne en la cinta.

El grupo al completo acudió ayer a la esperada cita con sus fans, algunos de los cuales llevaban acampando en la plaza londinense de Leicester Square dos días antes para asegurarse un lugar privilegiado.

En las declaraciones realizadas sobre la alfombra roja, el propio Liam reconocía la tristeza que le ocasionó ver el testimonio de su padre.

"Siempre está radiante de felicidad cuando le veo. Así que ver cómo se siente cuando estoy alejado de él fue un poco triste", admitió el joven vocalista.

Tras levantar pasiones sobre la alfombra roja firmando autógrafos y fotografiándose con sus fans, los cantantes se trasladaron al exclusivo club londinense Soho House, lugar donde terminaron de celebrar el estreno de su película.

Por: Bang Showbiz