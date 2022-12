Los conciertos de Carlos Vives se han convertido en el escenario para pedir matrimonio

Después de ser testigo de una emotiva proposición de matrimonio durante su reciente concierto en el Coliseo de Puerto Rico, el cantante samario ha decidido dar la oportunidad a todos sus seguidores de pedir la mano de sus respectivas parejas mientras interpreta el romántico tema 'Casarme contigo' sobre los escenarios de su actual gira mundial.

"Cuando escribí esa canción no me imaginé que iba a estar involucrándome en las relaciones de mis seguidores. Fue una experiencia increíble ver a dos enamorados consolidar su relación en un momento tan bonito, justo al empezar la gira. Solo hemos comenzado y ya hemos logrado animar a la gente a que se case. Espero que siga así", confesó entre risas el artista en el programa de televisión 'Vive la vida' del canal Telefuturo.

Varios medios de comunicación -entre los que se encuentran Univisión y Ecuavisa- han decidido poner todos los medios al alcance de los románticos seguidores del cantante para facilitarles la tarea de ser los elegidos por Carlos Vives para subirse al escenario y lanzar su mensaje de amor.

"Te damos la oportunidad de proponerle matrimonio a tu novio o novia en vivo durante el concierto de Carlos Vives. Lo único que tienes que hacer es enviarnos tu original historia de amor para entrar en el concurso", reza el mensaje lanzado por el programa 'En Contacto' del canal Ecuavisa.

A pesar de haber sufrido el fracaso de su primer matrimonio con la actriz Margarita Rosa de Francisco, Carlos Vives siempre se ha mostrado como un férreo defensor de esta institución a través de su apoyo al enlace entre personas del mismo sexo y, sobre todo, con sus emotivas declaraciones hacia su actual mujer Claudia Elena Vásquez, artífice de su regreso a la industria musical.

"Ella me ha salvado la vida. Yo me podía haber quedado tal y como estaba, no hubiese movido un dedo por volver a la industria. Pero ella lo movió todo. Organiza comidas, me levanta la cara para las fotos, me retoca el cabello. Es lo mejor que me ha pasado", confesó el artista al diario ABC.

Por: Bang Showbiz