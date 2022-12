Los chicos de One Direction nunca discuten El quinteto musical formado por los simpáticos Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson lleva casi cuatro años en activo cosechando éxitos y, al mismo tiempo, consolidando una estrecha amistad que jamás se ha visto en peligro por culpa de una eventual confrontación. Tanto es así, que los cinco vocalistas están seguros de que el intenso vínculo que existe entre ellos pone de manifiesto que ninguno de ellos se preocupa por las "trivialidades" de la vida.

"La vida es muy corta como para desperdiciarla con enfados innecesarios. Somos muy felices cuando estamos juntos y, aunque de vez en cuando tenemos problemas entre nosotros, siempre tratamos de solucionarlos de la forma más pacífica y amigable posible. Hemos demostrado que no estamos dispuestos a sacrificar una bonita amistad por asuntos triviales", aseguró el vocalista Louis Tomlinson a la revista Top of the Pops.

El guapo cantante también admite que no sería capaz de estar más de un día sin dirigirle la palabra a sus compañeros de grupo, por muy dolido que se sintiera ante una de las muchas bromas que -con bastante frecuencia- le gastan sus inseparables camaradas tanto en el estudio de grabación como en medio de sus giras.

"Lo cierto es que me cuesta estar enfadado con ellos, y eso que a veces se empeñan en hacerme la vida imposible poniéndome de los nervios. Eso está muy bien, la verdad, porque significa que nuestra amistad supera cualquier tipo de contratiempos. En algunos casos me he planteado dejar de hablar a alguno de ellos durante un tiempo para hacerle entender que se ha pasado, pero no aguanto más de un día con esa actitud", indicó.

De la misma forma, el intérprete inglés trata de restar importancia al furor excesivo que One Direction genera a veces entre sus fans más fervientes y, sobre todo, a aquellos comentarios que sugieren que los jóvenes artistas ya no son capaces de asimilar la presión de la fama.

"Muchas veces se exagera o se malinterpreta lo que decimos, porque en general llevamos una vida muy apacible y nos sentimos muy afortunados por la oportunidad que tenemos de compartir nuestra música. Nunca nos ha importado salir a la calle y hacernos alguna que otra foto con nuestros fans, aunque es verdad que hay ciertos sitios concurridos que debemos evitar", explicó.