Los británicos se rinden ante Shakira y Ricky Martin

Aunque el poderoso tándem que forman la atractiva Jennifer Lopez y el rapero Pitbull acaba de presentar la canción oficial del Mundial de fútbol de Brasil, 'We Are One (Ole Ola)', por el momento el tema parece no haber calado entre el exigente público británico en la medida en que lo hicieron otros populares lanzamientos vinculados al torneo futbolístico por excelencia.

Eso es al menos lo que se desprende de la encuesta reciente lanzada por el diario Daily Express para todos sus lectores en Reino Unido e Irlanda, quienes han dejado claro que otros artistas latinos como Shakira o Ricky Martin gozan de mayor aceptación en las Islas Británicas en lo que a acontecimientos deportivos se refiere.

Así, los encuestados no han dudado en alzar el irrepetible 'Waka Waka' de la artista colombiana -tema oficial del Mundial de Sudáfrica 2010- como el himno mundialista más importante de la historia reciente, mientras que 'La Copa de la Vida' de Ricky Martin (Francia 98) se sitúa justo en segunda posición, pero a larga distancia del liderato.

Por su parte, en los últimos puestos de la clasificación se encuentran canciones de intérpretes anglosajones que, a día de hoy, ni siquiera forman parte ya del imaginario colectivo futbolero: el tema 'Boom' de Anastacia, (Japón y Corea 2002) y 'The Time Of Our Lives', el sencillo de Toni Braxton que puso banda sonora al Mundial de Alemania en 2006.

La gran aceptación de la que sigue gozando 'Waka Waka' cuatro años después de que pusiera a bailar a todo el mundo, gracias -en parte- a la maestría con la que Shakira mueve sus caderas, se ha visto reflejada recientemente en Twitter a través de un intenso debate, con resultados probablemente negativos para su reputación. Después de que la canción de Jennifer Lopez y Pitbull fuera criticada por numerosos internautas por presentar una imagen "estereotipada" de Brasil, algunos de estos usuarios decidieron posteriormente aplicar el mismo tipo de análisis al famoso sencillo de la diva sudamericana.

"La canción de Jennifer Lopez es tan representativa de la sociedad brasileña como el 'Waka Waka' lo fue de un país tan diverso como Sudáfrica, pero al menos con la segunda, Shakira conoció a quien se convertiría en el padre de su primer hijo", comentó un analista anónimo en la famosa red social, haciéndose eco de las recientes declaraciones de Shakira sobre la forma en que su canción "cambió" por completo su existencia.