'Lo más sexy es tener seguridad en ti misma': Shakira

A pesar de que la artista posee uno de los físicos más envidiados por la mayoría de las mujeres y más deseados por el sector masculino, asegura que su verdadero atractivo reside en la seguridad que tiene y que ha ido forjando a lo largo de los años.

"Las mujeres siempre estamos bajo presión porque se supone que debemos estar perfectas. Nos preocupamos por encontrar los mejores productos de belleza, los vestidos más bonitos... pero lo más importante es tener confianza en ti misma. No hay nada más sexy que amarte tal y como eres. Cuando eres tú misma y te respetas, la gente también lo hace. Lo más importante es creer en ti y ser capaz de proyectar ese sentimiento", reveló la artista durante un acto promocional de la firma de dentífricos.

La confianza que demuestra en cada una de sus apariciones públicas y de la que también hace gala en su vida privada, se debe en buena parte a las lecciones que su madre le impartió desde que era una niña, en las que le decía lo importante que era valorarse y quererse uno tal y como es a pesar de las adversidades que puedan surgir.

"Mi madre me ayudó a crear la seguridad que tengo a día de hoy. En mi caso, me he encontrado con muchos obstáculos a lo largo de mi vida como artista porque poca gente creía en mí, pero mis padres me enseñaron a confiar en mí. Es muy importante que los padres apoyen a los hijos en todo lo que quieran hacer", aseguró.

Además de confirmar que su innegable atractivo se debe a la seguridad en sí misma que posee, reconoce que su sonrisa es otra de sus infalibles armas de seducción, más efectiva que cualquier producto de belleza.

"No hay mejor maquillaje que la sonrisa. Sonreír es mi filosofía de vida, es una parte de mí. Incluso a veces los fotógrafos me dicen: 'Por favor, ¿podrías parar de sonreír un momento?'. Pero ¡no puedo! Una persona es más guapa cuando sonríe y es feliz. Es una cuestión de mentalidad", añadió.

Por: Bang Showbiz