"Lo hicimos solo una vez": Julieta Ortiz, supuesta amante de David Bisbal

Julieta Ortiz, la joven argentina que hace unas semanas afirmó públicamente haber mantenido relaciones sexuales con David Bisbal el pasado mes de febrero mientras él aún estaba con la actriz Eugenia Suárez, ha dado más detalles sobre su supuesto encuentro con el cantante desvelando que tuvo lugar en el hotel Sheraton de Buenos Aires y que solo practicaron sexo una vez.

"Yo estaba en una fiesta con una amiga, a quien le llegó un mensaje de texto del mánager o productor de David para invitarla a una reunión en el Hotel Sheraton. Le preguntó cómo era yo y mi amiga le mandó una foto. La propuesta era ir a la reunión, después lo conocí un poco más y pasó a la intimidad. Hubo amor, lo hicimos una sola vez", aseguró Julieta en una entrevista en el programa 'Intrusos' de América TV.

Según Julieta, su amiga y ella no fueron las únicas mujeres a las que convocó el equipo de Bisbal al hotel para organizar una fiesta privada, aunque ella fue la única que consiguió llamar la atención del almeriense.

"Cuando llegamos al hotel había 15 personas en total, también había otras mujeres argentinas y españolas. Él estaba muy interesado en mí, me preguntaba qué hacía, a qué me dedicaba. Y yo le pregunté qué sentía cuando estaba en el escenario. No sabía qué preguntarle", confesó entre risas.

La principal razón que animó a la argentina a compartir una noche de pasión con Bisbal fue que él era un "hombre conocido".

"Yo tenía ganas de conocer a un famoso, ya había conocido a otros pero me interesó la propuesta [de encontrarme con él]. Era un hombre conocido, me gustan algunas de sus canciones, pero tampoco le sigo", matizó.

Por: Bang Showbiz