¿Llegó el final de Florence + the Machine?

La cantante del grupo Florence + the Machine, Florence Welch, está convencida de que su carrera en la industria musical ha llegado a su fin porque en su vida ya no hay la misma cantidad de drama o de desamor que antes le servía como inspiración para componer.

"Si solamente supieran que todo se ha acabado ya... No tengo nada sobre lo que escribir. Soy feliz, pero no demasiado. Solo lo justo. ¿Cómo voy a poder componer un nuevo álbum así? Voy a tener que buscarme a un mujeriego: 'Tú tienes pinta de ser muy poco recomendable, ven aquí y rómpeme el corazón'", asegura la intérprete a la revista Q entre risas.

Publicidad

Sin embargo, a Florence tampoco le vale cuando las letras de sus canciones fluyen por sí solas. De hecho, en un principio no quería sacar al mercado el último disco del grupo, 'How Big, How Blue, How Beautiful', porque todos los temas le parecían demasiado personales como para permitir que los escucharan otras personas.

"Recuerdo que cuando concluimos el disco yo estaba en Los Ángeles, llorando en una esquina en mi habitación de hotel porque no quería publicarlo. Pensaba: 'Este no, este es demasiado. Publicaremos el próximo. ¿Podemos quedarnos para nosotros este? Sencillamente me lo guardaré para mí'. Me sentía incómoda porque era algo muy personal como para que tanta gente lo hiciera suyo tan rápido", explica.