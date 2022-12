Liv Tyler se salva del desastre gracias a su belleza

Las nefastas elecciones estéticas de Liv Tyler para el estreno neoyorquino de la cinta 'The Normal Heart' solo lograron verse eclipsadas por la belleza natural de la atractiva actriz, ya que ni el vestido, ni el peinado, ni el maquillaje eran los adecuados. El diseño negro adornado con medallones parecía una versión recargada de la moda romana de hace varias temporadas, el recogido bajo de su pelo no favorecía demasiado la fisionomía de su rostro, y la sombra de ojos en tono tierra no era la acertada para su tono de piel.