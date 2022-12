La impresionante belleza de Liv Tyler es inmune a los pasajeros cánones estéticos, lo cual no significa que la actriz no deba apostar por diseños más adecuados para sus curvas. La hija del líder de Aerosmith eligió un vestido tubo de corte recto para acudir al programa 'The David Letterman Show', una prenda con unos tonos muy favorecedores para su pálida piel pero con efectos devastadores sobre su voluptuosa figura.