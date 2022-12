Lisa Kudrow es incapaz de mirar los cuerpos desnudos de sus compañeros de reparto

La actriz Lisa Kudrow protagoniza la comedia estadounidense 'The Comeback' pero es incapaz de mirar los cuerpos desnudos de sus compañeros de reparto, por lo que cada vez que estos se despojan de sus ropas la intérprete fija su vista en sus ojos para tratar de superar así el momento de incomodidad.

"Solo miro a sus ojos. Me da pánico. No puedo, me da miedo ver a alguien mirándome así, de esa manera. No puedo, no soy capaz. Lo único que miro son sus ojos, así que no puedo decir cómo es aquello", reveló la actriz al programa de televisión 'Conan'.

Lisa es conocida por interpretar a Phoebe Buffay en la famosa comedia estadounidense 'Friends', y aunque no tiene claro si la serie goza del mismo éxito en otras culturas, se siente muy sorprendida por la gran cantidad de fans que esta ha cosechado a lo largo de los años.

"[En China] tienen Central Perks por todos lados. La gente va y ve la serie sentada mientras piensa que está en el Central Perk [la cafetería] viviendo la experiencia", contó la actriz.