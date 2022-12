Lionel Richie acostumbra a pedir autógrafos a personalidades

Pese a que él mismo es un personaje de fama mundial y de quien la gente quiere guardar algún recuerdo, Lionel Richie no puede resistirse a la tentación de pedir autógrafos a los grandes personajes con los que coincide.

"Compré una guitarra como la Lucille de BB King y le pedí que me la firmara. Cuatro meses después [el músico] falleció. Creo en eso de pedir autógrafos. Tengo de presidentes, grandes mandatarios. Cuando conocí a Nelson Mandela la primera cosa que le dije fue: 'Me tienes que firmar algo'. Si entro en una sala y soy tu fan, actuaré como un fan", cuenta el cantante a Q Magazine.

Sin embargo, Lionel ha notado que a él ya no le piden tantos autógrafos como antes sino que ahora la gente prefiere pedirle selfis, algo que le obliga a estar siempre preparado.

"Los selfis están ahora reemplazando a los autógrafos. Ahora que todos tenemos teléfonos móviles, incluso aunque tú no quieras prestarte te terminarán haciendo una foto desde el otro lado de la sala. Así que tienes que recordar salir completamente vestido porque acabarás en Instagram. ¡Asegúrate de que llevas toda tu ropa puesta! Años atrás la gente te hubiera invitado a saltar a la piscina sin ropa, pero ahora es: 'Yo, no. No me quito la ropa. ¿Estás loco?'".