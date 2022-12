Lindsay Lohan recibe crioterapia para aliviar el dolor causado por el virus chikunguña

La actriz Lindsay Lohan -que contrajo el virus chikunguña tras sufrir la picadura de un mosquito el pasado mes de diciembre en Bora Bora- ha compartido recientemente fotos junto a su amiga Brittany Byrd saliendo de una cámara a -230 grados tras recibir un tratamiento de crioterapia, que según la actriz le alivia los dolores que lleva sufriendo en los últimos meses.

"He empezado a recibir crioterapia tras coger el virus chikunguña. Es impresionante, porque el virus ataca a tus articulaciones y la crioterapia ayuda de verdad", comenta la actriz en la revista HELLO!

Tras llevar varios meses sometiéndose al tratamiento, Lindsay ha descubierto los beneficios de las terapias con frío.

"Cuando estuve haciendo servicios comunitarios en Nueva York, de ocho de la mañana a ocho de la noche, me daba crioterapia una vez al día. Me ayuda a dormir mejor y afecta al funcionamiento de tu cuerpo. Me gusta estar activa todo el día, me encanta ir en bici o caminar".

Pero la actriz de 'Chicas Malas' reside actualmente en Londres, donde el tratamiento es menos accesible, por eso está deseando que abran pronto nuevos centros en Reino Unido.

"Estoy intentando persuadir a Zimmer Icelab [empresa especializada en el tratamiento] para que traigan la crioterapia a Londres, ya que no hay ningún centro todavía aquí".