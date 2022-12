Lindsay Lohan intenta censurar una entrevista en la que habla de su paso por prisión

Lindsay Lohan se ha esforzado mucho para volver a encauzar su vida y dejar atrás los errores que cometió en el pasado, por eso hay ciertos episodios, como su paso por prisión, que prefiere no recordar, y además está dispuesta a hacer lo que haga falta para que todo el mundo se olvide de ello.

Por esta razón el equipo de la artista se ha puesto en contacto con los directivos del canal de televisión británico ITV, para pedirles que no emitan una parte de la entrevista que Lindsay realizó hace unos días en el programa de televisión 'The Jonathan Ross Show', donde le preguntaron cuánto tiempo estuvo entre rejas.

"No tengo ni idea, he bloqueado ese recuerdo. Eso forma parte del pasado. Esto no lo emitas", pidió Lindsay durante la grabación del programa.

Posteriormente, el presentador Jonathan Ross trató de mitigar el posible enfado de la actriz: "Bueno, ha sido agradable, y en ocasiones algo tenso tenerte aquí, pero eso no es necesariamente algo malo. Solo estaba siguiendo con nuestra conversación, esa es la razón de que tú, comprensiblemente, te hayas puesto un poco a la defensiva".

Aunque para algunos testigos presentes en la grabación de la entrevista, Lindsay no se mostró tensa en ningún momento a pesar de las preguntas que le hizo el conductor del espacio.

"Parecía muy cómoda. De hecho, daba la impresión de que tenía ganas de hablar del tiempo que pasó en prisión. Jonathan hizo algunas preguntas muy inteligentes y fue muy profesional en todo momento. Hizo un gran trabajo. Por eso estamos completamente asombrados con que se haya enfadado varios días después de grabar la entrevista", reveló una fuente cercana al programa al periódico Daily Mirror.

La entrevista a Lindsay será emitida este sábado.