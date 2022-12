Lindsay Lohan escribirá una autobiografía

Aunque la crónica social ha documentado fielmente su pasión por la fiesta y los excesos , la actriz Lindsay Lohan parece ahora dispuesta a aclarar de primera mano algunos de los episodios más oscuros de su controvertida juventud a través de una biografía escrita de su puño y letra, un libro en el que planearía explicar algunos de sus escándalos más sonados , como la ya célebre lista de amantes que hizo pública a principios de este año, con nombres como el de Justin Timberlake o Colin Farrell.

"Lindsay ha mantenido varias reuniones en Londres con algunas de las editoriales más importantes. Y las historias que ha prometido contar han dejado a los agentes literarios con la boca abierta. Está lista para revelarlo todo y la chica ya ha demostrado que no es nada tímida a la hora de hablar de los hombre que han pasado por su cama", aseguró una fuente al periódico The Sun.

El interés de Lindsay por llevar ante el gran público sus memorias es tal que la ex estrella Disney no tendría ningún problema en compartir algunos de los detalles más íntimos de su vida con un escritor profesional, con la intención de que le ayudara a poner sobre el papel su agitada vida. De hecho, la intérprete ya tendría en mente una serie de candidatos con los que no tendría ningún inconveniente en trabajar, como la autora de la trilogía de novelas eróticas 'Cincuenta Sombras de Grey', E.L. James, o la famosa creadora de 'Harry Potter', la británica J.K. Rowling.

"Lindsay está buscando un 'negro', y por extraño que parezca, está convencida de que con alguien de la envergadura de E.L. James el libro sería un éxito. Ambas se conocieron recientemente en Londres y su química fue instantánea. Aunque tampoco le importaría persuadir a J.K. Rowling", concluyó.