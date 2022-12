Lindsay Lohan es adicta al gimnasio

Desde que estableciera su residencia en Londres por motivos profesionales, la que fuera una de las actrices más controvertidas de la crónica social, la irreverente Lindsay Lohan, no ha dejado de sorprender a sus seguidores con el estilo de vida ordenado y saludable que lleva actualmente en la capital británica, un día a día basado en sus sesiones diarias de gimnasios y en una conducta libre de excesos y sustancias perjudiciales.

"Ahora que está viviendo en Londres, una ciudad en la que no tiene tantos amigos, Lindsay no tiene tantas tentaciones al alcance de la mano, lo que explica que haya dejado de lado su gusto por la fiesta y que esté mucho más centrada. Si vive en Londres es porque está preparando su debut teatral en el West End, y eso le ha dado un objetivo muy claro y una motivación extra para ser más responsable", reveló el bloguero Vas J. Morgan, amigo personal de la actriz, a la revista new!

"Nuestra agenda diaria se reduce a ir juntos al gimnasio y después vamos a comer a algún restaurante de comida orgánica. Me he percatado estos días de que a Lindsay le encanta hacer ejercicio y, sobre todo, que tiene una resistencia física descomunal para cualquier actividad que se precie. Es como una máquina", añadió a continuación.

La pelirroja intérprete lleva varias semanas en la ciudad del Támesis ensayando diariamente su complejo papel en la producción 'Speed the Plow', un trabajo que le ayudará a presentarse por todo lo alto en la escena teatral del West End y a reivindicar públicamente una faceta profesional que, durante años, se ha visto eclipsada por una trayectoria de escándalos e ingresos continuos en clínicas de rehabilitación.

"Lindsay se está tomando este proyecto como una forma de redimirse ante todo lo que le ha ocurrido últimamente. Vivir en Londres y participar de la cultura escénica de una ciudad tan emblemática es para ella una oportunidad única de destacarse por su talento y no tanto por sus pecados del pasado", explicó Morgan a la misma publicación.