Lily-Rose Depp debe trabajar el doble para demostrar su verdadero valor

Como hija de una de las grandes estrellas de Hollywood, el actor Johnny Depp, a Lily-Rose no se le escapa que para muchos sus logros profesionales son únicamente consecuencia de tener un apellido y un padre famosos, algo que en lugar de enfurecerla únicamente le empuja a esforzarse más duro que nadie en cada nuevo proyecto profesional.

"Mucha gente piensa que solo estoy actuando gracias a mi padre, y que no he tenido que trabajar tan duro como los demás para obtener reconocimiento y visibilidad en esta industria. Creo que eso solo hace que quiera trabajar el doble de duro que los demás para demostrarles a todos que no me dedico a esto solo porque me resulte sencillo o porque sea una especie de tradición en mi familia", explica la joven de 18 en una entrevista a la revista CR Fashion Book.

En esa misma publicación, la artista protagoniza por primera vez en un reportaje fotográfico más adulto, en el que posa en top-less y con menos ropa de lo que era habitual en ella hasta ahora para marcar su paso a la vida adulta en su profesión.

"Me ha encantado trabajar con Carine. Ella se ocupó también del primer reportaje que hice para Chanel con tan solo 15 años. Esta vez he podido enseñar algo más de piel y ser más sexy. Acabo de cumplir los 18, así que ha llegado el momento de subir las apuestas", aclara.

Las comparaciones con su padre no son las únicas que debe soportar Lily-Rose. El inmenso parecido físico que guarda con su madre, la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis, también ha marcado su camino en su otra gran pasión, el mundo de la moda, que la ha acogido con los brazos abiertos como una de las nuevas musas de la casa Chanel, papel que ya desempeñó su madre en su juventud. En ese sentido, a la actriz no le molesta tanto que se la asocie inevitablemente con Vanessa, e incluso accede a hacerle más de un guiño al pasado como la estrella de las pasarelas que es su progenitora.

"Steven Klein ya había fotografiado a mi mamá cuando ella tenía mi edad. Nosotros hemos hecho todas las fotografías frente a un espejo con las imágenes de mi madre pegadas a él. Incluso hemos copiado el mismo estilo un poco grunge", revela sobre las imágenes que acompañan a esta última entrevista.