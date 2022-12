Lily Collins recuerda su frustración al ser rechazada para 'Gossip Girl'

La actriz Lily Collins, hija del músico Phil Collins, recuerda la desesperación que sintió cuando, tras una audición, no fue seleccionada para formar parte del reparto de la serie juvenil 'Gossip Girl'. Sin embargo, ahora reconoce que haber conseguido el papel le hubiera privado de hacer otras cosas en el cine.

"Hice una prueba para 'Gossip Girl'. Estaba como loca por trabajar en la serie. Pensé que era el fin del mundo cuando no me cogieron. Ahora sin embargo pienso que hubiera tenido que mudarme a Nueva York, dejar el colegio y estar atada a la serie durante seis años. No hubiera podido hacer las películas que he hecho, y todo hubiera sido muy diferente", explicó la artista de 25 años a la revista Marie Claire.

Lily, que ha participado en películas como 'Mirror Mirror' o 'Un sueño posible', alabó la actitud de Jennifer Lawrence y Kristen Stewart, actrices que con una destacable carrera siguen conservando una humildad que les hace personas de trato fácil.

"Son ingeniosas, fuertes, graciosas, geniales jóvenes mujeres. Es bonito ver cómo es posible tener tanto éxito y seguir siendo gente genuinamente increíble", añadió.