Lily Aldridge: 'Taylor Swift es la persona más humilde que conozco'

El ángel de Victoria's Secret Lily Aldridge -que recientemente reveló que la hija que comparte con su marido Caleb Followill, Dixie Pearl (2), es la "mejor amiga" de Taylor Swift- ha llenado de elogios a la joven cantante tanto por su increíble humildad como por sus dotes en la cocina.

"Taylor me prepara la cena. Y es la chica más dulce y más humilde que he conocido nunca", reveló a la revista Maxim.

Cuando no está disfrutando de las habilidades culinarias de Taylor, a Lily le encanta dedicarse a "bailar en bares country con personas de 80 años" y es precisamente por su personalidad divertida por lo que le gusta que le piropeen.

"No pienso en mí misma como en un objeto de lujuria. No puedo ni siquiera decir eso con el semblante serio. Me siento más halagada cuando alguien piensa que soy divertida", aseguró la maniquí.

A pesar de ser una de las mujeres más bellas del momento, Lily confiesa que en sus años de instituto no era precisamente una rompecorazones, por lo que llegó a perderse incluso su baile de graduación al no tener pareja.

"Sé que es una historia antigua que nadie se cree, pero no tenía novio en el instituto. Estaba en París trabajando, pero habría reorganizado mi calendario para ir al baile", añadió.