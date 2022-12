Liam Payne y su fobia a las cucharas usadas

El cantante de One Direction Liam Payne es un chico escrupuloso, o quizá maniático, la cuestión es que cuando está fuera de casa nunca usa cucharas que no sean las suyas.

"No me dan miedo las cucharas; puedo sujetar una. Pero no me gusta comer con ellas si no son mis cucharas. Es un poco raro", contó en la emisora británica Capital FM.

Publicidad

La aversión que Liam siente por las cucharas se remonta a su época de colegio cuando, a modo de castigo, le tocó lavar toda la cubertería de la escuela.

"Cuando era niño era un poco travieso en el colegio y cuando eras malo te hacían lavar los platos. Yo tuve que limpiar cucharas sucias y desde entonces no se me ha borrado de la mente. No sé lo que la gente hace con sus cucharas ¡y no quiero saberlo!", explicó.

Pero Liam no es el único miembro de One Direction con alguna extraña fobia. Harry Styles, por ejemplo, tiene pánico a las serpientes, mientras que Niall Horan tiene claustrofobia y no le gustan los pájaros. Temor que comparte con Louis Tomlinson, quien vivió un encuentro aterrador con un ave en un baño.

"A mí me dan miedo los pájaros y las palomas. No los soporto y una vez uno se metió por la ventana de mi baño. Fui a hacer pis pensando en mis cosas y de repente... ¡había un pájaro en el baño!", confesaba tiempo atrás Louis a la revista canadiense Vervegirl.

Publicidad

Por: Bang Showbiz