Liam Payne revela polémicos detalles sobre su trabajo en One Direction

Ahora que One Direction parece haber quedado ya en el retrovisor de sus respectivas carreras musicales, sus miembros parecen sentirse por fin libres para compartir los aspectos menos amables de formar parte de la 'boy band' más famosa del mundo, con permiso de los Backstreet Boys.

Zayn Malik ya reconoció tras su abandono en 2015 que su imagen era controlada al detalle para que no proyectara un aspecto demasiado adulto, Louis Tomlinson confesaba hace unos meses que siempre se había sentido como un 'cero a la izquierda' entre sus compañeros e incluso Niall Horan -el que más receptivo se ha mostrado en todo momento a una reunión futura- ha admitido que la alargada sombra de 1D le ha generado una ansiedad que interfiere con su carrera en solitario.

Ahora Liam Payne ha ofrecido su propia versión de los momentos más oscuro de esa etapa, reconociendo que se forzó demasiado y dando a entender además que las personas que debían haber antepuesto su bienestar a todo lo demás no lo hicieron.

"No deberían haberme permitido dar tantos conciertos como dimos, si te soy sincero, brutalmente sincero. Salir al escenario y poner una sonrisa mientras cantaba... presentarme ante el público con una máscara... nadie ve realmente lo que está pasando", reconoce el intérprete en una nueva entrevista al periódico The Sun, citando un ejemplo concreto del momento en que colapsó y toda la banda se vio obligada a cancelar uno de sus recitales: cuando concluyó su relación con su antigua novia Sophia Smith.

"Ese día permití que me afectara. No estaba bien y desgraciadamente estaba pasando por un momento duro y me afectó más de lo que debería. Eso fue todo. No creo que nos tomáramos el tiempo necesario para celebrar todos nuestros logros, que eran maravilloso. Sí, ganamos tres EMAs, pero justo después nos subíamos a un avión para irnos a otro país".

Por esa misma razón, Liam -que en el último año ha debutado como solista y como padre junto a su pareja Cheryl Tweedy- tuvo muy claro en todo momento que tomarse "un descanso temporal" de One Direction era la decisión acertada aunque le rompiera el corazón a miles de seguidores.

"Aunque sé que a los fans no les ha hecho gracia, lo necesitábamos. Necesitábamos pasar tiempo separados, para volver a enamorarnos de lo que hacemos, en lugar de permitir que se convirtiera en un trabajo más. Ahora soy una persona diferente y lo afronto de una manera completamente distinta a como lo hacía antes".

Por: Bang Showbiz