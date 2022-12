Liam Payne quiere cambiar el mundo

El cantante británico Liam Payne, miembro de la banda One Direction, está decidido a usar su fama mundial y su influencia en los millones de fans que le siguen, los famosos Directioners, para ayudar a la gente más necesitada. Esta decisión la ha tomado tras sus múltiples viajes con su grupo, del que también forman parte Zayn Malik, Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan, que le han abierto los ojos a la desigualdad entre países.

En un mensaje publicado en su Twitter, Liam se explicaba: "Ni siquiera creo que sea una buena persona, no lo soy. Pero siento que con tanta atención debo ser solidario, si todo lo que hago es eso, seré feliz. El mundo necesita un cambio. Únete a mí de la misma forma en que yo he estado unido a One Direction en los últimos años. Soy un chico joven y creo que el mundo es un sitio caótico. No es que yo entienda mucho pero lo que sí entiendo me hiere enormemente".

Liam cree que los Directioners y el resto de gente joven podrían cambiar las cosas si quisieran.

"La gente joven de hoy en día es la que puede marcar la diferencia. Podemos cambiar la cara del planeta. He viajado por todo el mundo los últimos cuatro años de mi vida y no hay equilibrio. He sido un hombre pobre y un hombre rico. He ido a países lejanos y del tercer mundo y creo que todos nosotros debemos hablar y destacar el desequilibrio que hay. Si puedes hoy mismo googlear ONGs en el tercer mundo ayúdales a crecer. He estado en Gana. No tienen nada. No pueden comprar comida en las tiendas ni en los McDonald's. Necesitan comida. Así que busca una manera de donar a alguna ONG y ayuda a cambiar el mundo ahora", concluía su mensaje.