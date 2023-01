Liam Hemsworth: 'La fama es caótica pero mi vida diaria es muy tranquila'

Al popular actor Liam Hemsworth (25) se le hace difícil el lado caótico de la fama, pero consigue superarlo gracias a que su vida diaria suele ser "muy tranquila".

"La fama es una parte normal de mi trabajo. Es muy bonito ver lo contenta que se pone la gente cuando me ve. El único momento en que las cosas se vuelven caóticas es cuando damos ruedas de prensa para una película. Ahí es cuando realmente se siente como una montaña rusa de adrenalina. ¡Hay tantas cosas pasando al mismo tiempo! Pero ese no es mi día a día. ¡No hay fans gritonas esperándome tras cada esquina! Mi vida diaria normalmente es muy tranquila", cuenta a la edición alemana de la revista Bravo.

Al actor le gusta pasar tiempo con sus hermanos mayores, Chris (32) y Luke (33), en su Australia natal, donde puede escapar de los paparazzi, pero aun así su vida ya no es "tan fácil" como solía ser.

"No necesito personas nuevas en mi vida... El otro día me golpeé la cabeza con una piedra mientras estaba haciendo surf. La diferencia es que en Australia a nadie le importa. En Los Ángeles, cientos de personas, incluyendo reporteros, se reunirían para capturar ese momento. Mi vida no es tan fácil ni tengo tanta libertad como solía tener", añade.